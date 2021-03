8 marzo, Colao: “Lavorare ogni giorno per l’uguaglianza di genere” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Dobbiamo Lavorare ogni giorno, non solo l’8 marzo, per raggiungere una piena uguaglianza di genere. Solo così potremo davvero rilanciare tutto il Paese”. E’ il ministro dell’Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale, Vittorio Colao, ad esortare un impegno quotidiano in occasione della Giornata internazionale della donna. “Ora -osserva Colao- l’attenzione deve essere ancora più alta. Perché investendo giustamente molto nella transizione digitale ed ecologica – aree tradizionalmente sovrarappresentate da uomini – dobbiamo ridurre il gap di genere”. Colao ricorda quindi che “in questo momento le laureate in materie cosiddette ‘Stem’ sono il 28% del totale e la maggior perdita di lavori è stata, ed è ancora attesa, purtroppo, in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) “Dobbiamo, non solo l’8, per raggiungere una piena uguaglianza di. Solo così potremo davvero rilanciare tutto il Paese”. E’ il ministro dell’Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale, Vittorio, ad esortare un impegno quotidiano in occasione della Giornata internazionale della donna. “Ora -osserva- l’attenzione deve essere ancora più alta. Perché investendo giustamente molto nella transizione digitale ed ecologica – aree tradizionalmente sovrarappresentate da uomini – dobbiamo ridurre il gap di”.ricorda quindi che “in questo momento le laureate in materie cosiddette ‘Stem’ sono il 28% del totale e la maggior perdita di lavori è stata, ed è ancora attesa, purtroppo, in ...

