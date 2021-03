8 marzo: Cia, aziende agricole femminili in crisi. Favorire il credito (Di lunedì 8 marzo 2021) Alice Torri Soffrono la crisi causata dalla pandemia e, in un anno, sono passate da quota 210.402 mila a 207.991. Sono le aziende a conduzione femminile registrate per il 2020 da Unioncamere, con un calo di 2.411 imprese, l’1,15%. A evidenziare il quadro della situazione è Donne in Campo, l’Associazione al femminile di Cia-Agricoltori Italiani che sottolinea Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 8 marzo 2021) Alice Torri Soffrono lacausata dalla pandemia e, in un anno, sono passate da quota 210.402 mila a 207.991. Sono lea conduzione femminile registrate per il 2020 da Unioncamere, con un calo di 2.411 imprese, l’1,15%. A evidenziare il quadro della situazione è Donne in Campo, l’Associazione al femminile di Cia-Agricoltori Italiani che sottolinea Impronta Unika.

8 marzo, Cia: aziende agricole femminili sono in crisi 'E' necessario sostenere queste imprese, impegnate a ricucire gli strappi tra la sostenibilità economica e quella ambientale e sociale - afferma la presidente di Donne in Campo - Cia, Pina Terenzi - .

8 marzo, Cia: aziende agricole femminili sono in crisi askanews 8 marzo: Cia, aziende agricole femminili in crisi. Favorire il credito Soffrono la crisi causata dalla pandemia e, in un anno, sono passate da quota 210.402 mila a 207.991. Sono le aziende a conduzione femminile registrate ...

