8 Marzo | “Cattiva me” | l’arte vista dalle donne nel cortometraggio di Fabiana Roscioli

La bellissima, ammirata e galante definizione dantesca, come traccia per parlare delle donne che hanno avuto un posto nella storia. L'incipit della canzone, nella Vita Nova, apre infatti un discorso sulle donne, che è senza tempo, anche se l'occasione per parlare di loro con un filmato è l'8 Marzo, perché senza tempo è il loro ruolo insostituibile di madri, mogli e amanti, ma che non può – e soprattutto non deve – far dimenticare la loro figura di scienziate, artiste, filosofe e sante. Ipazia d'Alessandria, Santa Cecilia, Artemisia Gentileschi e tante, tante altre lo furono e il lavoro di Fabiana Roscioli parte da se stessa per arrivare a loro per un discorso generale sulle artiste, le loro opere e anche la loro vita, vissuta anch'essa come opera di impegno e d'arte. L'artista celebra il mito ...

