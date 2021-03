8 marzo: Bonetti, ‘oggi lanciamo piano nazionale parità di genere’ (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar (Adnkronos) – “Oggi è un 8 marzo che deve segnare un punto di ripartenza per l’Italia. Oggi lanciamo il primo piano nazionale per la parità di genere. Il nostro primo impegno sarà aumentare il numero delle donne che lavorano e migliorare la retribuzione del lavoro femminile. Servono politiche lavorative che permettano l’armonizzazione tra lavoro e famiglia”. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e per la famiglia Elena Bonetti a “The Breakfast Club” su Radio Capital. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar (Adnkronos) – “Oggi è un 8che deve segnare un punto di ripartenza per l’Italia. Oggiil primoper ladi genere. Il nostro primo impegno sarà aumentare il numero delle donne che lavorano e migliorare la retribuzione del lavoro femminile. Servono politiche lavorative che permettano l’armonizzazione tra lavoro e famiglia”. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e per la famiglia Elenaa “The Breakfast Club” su Radio Capital. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Linkiesta : La ministra Bonetti spiega che ci saranno 6 miliardi per asili, lavoro e imprese femminili - repubblica : Otto marzo, la ministra Bonetti: 'Sei miliardi per asili e aziende, così aiuteremo le donne': Le strategie del gove… - elenabonetti : Vogliamo dotare l’Italia del primo Piano strategico nazionale per la parità di genere: le buone idee vanno messe a… - morry74 : Otto marzo, la ministra Bonetti: 'Sei miliardi per asili e aziende, così aiuteremo le donne' - FrankFormisano : La ministra Bonetti spiega che ci saranno 6 miliardi per #asilinido, #lavoro e imprese femminili… -