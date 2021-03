(Di lunedì 8 marzo 2021) Nel giorno dedicato alla mimosa, Anna Maria Crispino – responsabile nazionale di ‘Impresa Donna’ – lancia un’inquietante allarme: con l’avvento del, nel 2020 (fra le tante), hanno cessato la loro attività qualcosa come 4mila aziende guidate da donne, intorno allo 0,29% tra quelle ‘in rosa’. E dire che, negli ultimi 6 anni, l’imprenditoria femminile stava registrando una crescita esponenziale. In particolare, a soffrirne di più, sono state le giovani, con 154mila under 35 che, nel calo generalizzato, rappresentano l’11,52% del settore produttive. Donne ‘estromesse dal lavoro’, il 70% dei posti di lavoro persi erano occupati da loro Come spiega Confsercenti, la crisi occupazionale ha penalizzato le donne in ogni ambito, visto che ben il 70% dei posti di lavoro persi, erano ad appannaggio di quest’ultime. Un fenomeno preoccupante, per lo più ascrivibile alle regioni ...

Advertising

italiaserait : 8 Marzo amaro per migliaia di lavoratrici ed imprenditrici, ‘fermate’ dal Covid nell’indifferenza generale - PFerrario : GAIA canta 'Cuore amaro' al Festival di Sanremo 2021 (3 marzo). Video youtube - spaechless : Io non spreco la giornata dell’8 marzo a spiegare agli uomini perché il termine femminicidio è FONDAMENTALE perché… - quotidianoweb : L’8 marzo più amaro di sempre - edoardoschiazza : RT @amaroteca: Se ne parlerà Giovedì 11 Marzo ore 15.05 su Clubhouse - Amaroteca - Amaro e dintorni! -

Ultime Notizie dalla rete : Marzo amaro

QDM Notizie

... il cui spettacolo in programma a2020 nella stagione del Teatro Duse era stato sospeso. Gli ... il corpo e la vita delle donne in due circostanze differenti, con un piglio umoristico e. In ...' Il bilancio di questo 8è decisamente. L'emergenza sanitaria ha avuto effetti devastanti: i posti di lavoro sono diminuiti, i femminicidi e le violenze sono cresciuti, in un clima ...L'amministrazione comunale di Palermo, in occasione della giornata internazionale per il riconoscimento dei diritti delle donne ha aderito all'iniziativa promossa dalla rete di organizzazioni del terz ...Prima voce della Nazionale dal 1986 al 2002, ha un solo cruccio: non avere mai potuto annunciare un titolo mondiale degli azzurri. La prima telecronaca cominciata in ritardo, la drammatica sera dell’H ...