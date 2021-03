8 Marzo. Al Quirinale la cerimonia per la Giornata internazionale della Donna (Di lunedì 8 marzo 2021) La Presidenza della Repubblica celebra oggi 8 Marzo al Quirinale la Giornata internazionale della Donna, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e delle alte cariche dello Stato. Leggi su rainews (Di lunedì 8 marzo 2021) La PresidenzaRepubblica celebra oggi 8alla, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e delle alte cariche dello Stato.

Advertising

Agenzia_Ansa : Cerimonia al Quirinale con il Presidente Mattarella e il premier Draghi per la Giornata internazionale della donna.… - repubblica : 8 marzo, per la festa delle donne Mattarella e Draghi al Quirinale. E il Mef si illumina di viola: Tante le iniziat… - conci66aa : RT @Agenzia_Ansa: Cerimonia al Quirinale con il Presidente Mattarella e il premier Draghi per la Giornata internazionale della donna. Tante… - CorriereQ : 8 Marzo, cerimonia al Quirinale con Mattarella e Draghi - CorriereQ : 8 Marzo: Giornata Internazionale della Donna, cerimonia al Quirinale con Mattarella e Draghi -