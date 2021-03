8 marzo: al Quirinale celebrata la Giornata internazionale della donna (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Lo scorso anno era stata annullata nelle ore immediatamente precedenti il lockdown, ma quest'anno al Quirinale è stata di nuovo celebrata, con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Giornata internazionale della donna, naturalmente con un pubblico ridotto e nel rispetto delle norme anti-Covid. Presenti i presidenti del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati; del Consiglio, Mario Draghi; della Corte costituzionale, Giancarlo Coraggio; e la vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni. Tema scelto quest'anno "Con Rispetto. Educando". La cerimonia, trasmessa in diretta su Raiuno, è stata condotta da Matilde Gioli, che ha letto alcuni brani e poesie di Alda Merini, Amalia Rosselli e Miriam ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Lo scorso anno era stata annullata nelle ore immediatamente precedenti il lockdown, ma quest'anno alè stata di nuovo, con il PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, la, naturalmente con un pubblico ridotto e nel rispetto delle norme anti-Covid. Presenti i presidenti del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati; del Consiglio, Mario Draghi;Corte costituzionale, Giancarlo Coraggio; e la vicepresidenteCamera, Maria Edera Spadoni. Tema scelto quest'anno "Con Rispetto. Educando". La cerimonia, trasmessa in diretta su Raiuno, è stata condotta da Matilde Gioli, che ha letto alcuni brani e poesie di Alda Merini, Amalia Rosselli e Miriam ...

