8 marzo 1992, nasce a Milano Telefono Donna (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi, in occasione della Giornata internazionale della Donna, ricordiamo l’associazione fondata da Stefania Bartoccetti l’8 marzo 1992 a Milano 8 marzo 1992, Milano, abitazione di Stefania Bartoccetti, squilla il Telefono. Una Donna vittima di violenza domestica le chiede aiuto. Lei, giovane volontaria che ha messo a disposizione la propria linea telefonica per monitorare il fenomeno, da quel giorno diventa la voce dell’associazione Telefono Donna. Come Linea Rosa, Unione Donne italiane e tante altre realtà attive sul territorio nazione, attraverso il servizio di ascolto telefonico, aiuta le vittime ad uscire da contesti segnati da soprusi, violenza fisica e/o psicologica, stalking. Da quell’8 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi, in occasione della Giornata internazionale della, ricordiamo l’associazione fondata da Stefania Bartoccetti l’8, abitazione di Stefania Bartoccetti, squilla il. Unavittima di violenza domestica le chiede aiuto. Lei, giovane volontaria che ha messo a disposizione la propria linea telefonica per monitorare il fenomeno, da quel giorno diventa la voce dell’associazione. Come Linea Rosa, Unione Donne italiane e tante altre realtà attive sul territorio nazione, attraverso il servizio di ascolto telefonico, aiuta le vittime ad uscire da contesti segnati da soprusi, violenza fisica e/o psicologica, stalking. Da quell’8 ...

