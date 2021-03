30mila contagi | la soglia che dirà quanto dura sarà la stretta Tensioni sulla zona rossa nazionale

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 8 marzo 2021) Non è più una questione di se, ma di quando e come. Il governo inizia a prepararsi a una nuovaappena due giorni dopo l’entrata in vigore del nuovo dpcm. Preoccupa l’andamento della curva dei, e iniziano seriamente a preoccupare il numero di ospedalizzazioni e di posti occupati in terapia intensiva. Per questo il Comitato tecnico scientifico si riunirà domani mattina su diretta richiesta dell’esecutivo, per rispondere al quesito: le misure attualmente in vigore sono sufficienti o vanno ulteriormente rafforzate a livelloe/o locale? Il parere che ne conseguirà avrà un peso specifico nel definire il “come” avverrà la. Al ministero della Salute lapsicologica è fissata intorno aial giorno, numero simbolico oltre il ...