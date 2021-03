195 milioni investiti in Mediobanca In tre mesi Delfin ne guadagna 40 (Di lunedì 8 marzo 2021) Quaranta milioni di euro di guadagno potenziale su 195 milioni di capitale investito. Una plusvalenza del 20% in soli 3 mesi è la performance strappata da Leonardo Del Vecchio nel suo ultimo blitz sui titoli Mediobanca. Che possa diventare o meno il padrone assoluto di Piazzetta Cuccia, in grado anche di determinarne le strategie future, poco importa. La sua scalata all’unica vera banca d’affari italiana ha già il sapore del successo pieno. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 8 marzo 2021) Quarantadi euro di guadagno potenziale su 195di capitale investito. Una plusvalenza del 20% in soli 3è la performance strappata da Leonardo Del Vecchio nel suo ultimo blitz sui titoli. Che possa diventare o meno il padrone assoluto di Piazzetta Cuccia, in grado anche di determinarne le strategie future, poco importa. La sua scalata all’unica vera banca d’affari italiana ha già il sapore del successo pieno. Segui su affaritaliani.it

