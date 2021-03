12 foto di abiti orribili chi li ha ideati dovrebbe cambiare immediatamente lavoro

Leggi su virali.video

(Di lunedì 8 marzo 2021) Certi designer del mondo della moda cercano sempre di portare una sorta di “novità” a questo mondo. Ovviamente non è facile riuscire a sfondare in un ambiente simile e quindi è necessario riuscire a mostrare un certo livello di creatività. Tuttavia alcunifiniscono inevitabilmente per entrare a far parte di una categoria… quella del ridicolo. Oggi vogliamo mostrarvi dellediche sarebbe davvero stato meglio se non fossero stati realizzati. 1. Non osiamo immaginare da dove abbia preso ispirazione questo “stilista” 2. Per via della forma del colletto e della maglia sembra quasi che questa donna abbia una testa davvero sproporzionata. 3. Immaginate la comodità di passeggiare con questi pantaloni gonfiabili? Sembrano essersi ispirati ad alcuni cartoni animati. 4. D’accordo che va di moda il “jeans strappato”, ma così si ...