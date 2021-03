112 | il numero unico europeo per il soccorso da domani attivo nelle province di Ascoli e Fermo C' è anche la app

Advertising

ansa_marche : Sicurezza: numero unico 112 operativo anche a Ascoli e Fermo - picenooggi : 112, il Numero unico europeo attivo nel Piceno dal 9 marzo - PicenoTime : Numero unico europeo, 112 attivo anche nelle province di Ascoli Piceno e Fermo - AnsaMarche : Sicurezza: numero unico 112 operativo anche a Ascoli e Fermo. Dal 30/3 anche a Pesaro Urbino. Finora 121mila chiama… - lanuovariviera : Da domani il numero unico per le emergenze sarà operativo in provincia di Ascoli. Tutte le chiamate al 112 -

Ultime Notizie dalla rete : 112 numero

Corriere Adriatico

ANCONA - Da domani (martedì 9 marzo) sarà operativo anche nelle province di Ascoli Piceno e Fermo ilunico europeo(Nue uno - uno - due). Concentra, in un'unica numerazione, tutte le chiamate di soccorso. Componendo il, da rete fissa e mobile, si entrerà in contatto con la Centrale ..."Prosegue la trasmigrazione del territorio regionale alunico. Il servizio copre già le province di Ancona e Macerata, oltre all'intero territorio umbro. La prossima tappa, fissata al 30 ...ASCOLI PICENO – Da martedì 9 marzo sarà operativo anche nelle province di Ascoli Piceno e Fermo il Numero unico europeo 112 (Nue uno-uno-due). Concentra, in un’unica numerazione, tutte le chiamate di ...Anche lo Stato Usa del Missouri lancia una regolamentazione del gioco online tra cui il poker ma non converrebbe agire a livello federale?