11 disastri architettonici per i quali qualcuno sarà stato licenziato

(Di lunedì 8 marzo 2021) Certo, nella vita nessuno è perfetto e certi errori possono capitare. Tuttavia, in alcuni casi, determinati errori sono talmente palesi da far dubitare delle capacità cognitive di determinate persone. In alcuni casi, sembra che architetti, ingegneri o muratori… insomma, le persone che si sono occupate di determinati lavori, avrebbero fatto meglio a cambiare mestiere. Oggi vi mostriamo alcuni esempi che dimostrano come, in certe circostanze, certe “creazioni” rasentano davvero il ridicolo. 1. Verso il nulla Una scala che scende e arriva direttamente a… niente! Trovi solo un muro e nulla più. 2. Una condivisione “saggia” Una presa di corrente costruita in un punto che la rende assolutamente inutilizzabile… forse pensavano di ottenere una spina in ogni camera. 3. Una vista fantastica Un fantastico balconcino, che permetterebbe di godere sicuramente di un bel panorama… se solo avesse un ...