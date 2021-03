"10mila euro per i mobili, sa cosa dovete farci?". Giletti si sgola e "ribalta" il commissario calabrese | Video (Di lunedì 8 marzo 2021) Sprechi nella sanità, disorganizzazione nella somministrazione delle dosi di vaccini anti-Covid. La Calabria resta un buco nero nonostante l'arrivo, travagliatissimo, di un nuovo commissario alla Sanità, Guido Longo. Lo stesso commissario è ospite di Massimo Giletti in collegamento con Non è l'Arena, su La7, e prova a spiegare la situazione: "Bisognerebbe stabilire dei percorsi alternativi e prevedere un sistema che assicuri a tutti la vaccinazione ma nel modo dovuto". "Ero rimasto basito dal sistema di prenotazione che non c'è in Calabria, ma come funziona nel 2021? Mandano il piccione viaggiatore?", incalza Giletti. "Il sistema di prenotazione è stato approntato con Poste italiane, anche grazie ai medici di medicina generale che comunicano all'Asl i nominativi dei pazienti da vaccinare". In ballo però ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Sprechi nella sanità, disorganizzazione nella somministrazione delle dosi di vaccini anti-Covid. La Calabria resta un buco nero nonostante l'arrivo, travagliatissimo, di un nuovoalla Sanità, Guido Longo. Lo stessoè ospite di Massimoin collegamento con Non è l'Arena, su La7, e prova a spiegare la situazione: "Bisognerebbe stabilire dei percorsi alternativi e prevedere un sistema che assicuri a tutti la vaccinazione ma nel modo dovuto". "Ero rimasto basito dal sistema di prenotazione che non c'è in Calabria, ma come funziona nel 2021? Mandano il piccione viaggiatore?", incalza. "Il sistema di prenotazione è stato approntato con Poste italiane, anche grazie ai medici di medicina generale che comunicano all'Asl i nominativi dei pazienti da vaccinare". In ballo però ci ...

