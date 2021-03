Zona rossa in Campania, cosa si può fare e cosa no da domani (Di domenica 7 marzo 2021) Scatta domani 8 marzo in Campania la Zona rossa e dunque ci saranno nuove restrizioni. Ma cosa si può fare in Zona rossa con il nuovo dpcm e cosa no? Il provvedimento di Draghi prevede che fino al 27 marzo 2021, in area rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 7 marzo 2021) Scatta8 marzo inlae dunque ci saranno nuove restrizioni. Masi puòincon il nuovo dpcm eno? Il provvedimento di Draghi prevede che fino al 27 marzo 2021, in areasono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

AzzolinaLucia : La Campania va in zona rossa. Chi dice che la responsabilità è delle scuole sa che in quella regione sono praticame… - galeazzobignami : Bologna è zona rossa. Come mai questi soggetti sono andati a Roma? Occupare il Nazereno rientra forse tra le compr… - ernestocarbone : Questa è l’autodichiarzione per spostarsi. Di grazia posso sapere cosa hanno scritto le sardine per partire da Bolo… - Fede28__ : RT @PastorellaGiu: Le pagliacciate non finiscono mai: chi da guru del #M5S si candida a capo del #PD, chi parte da una zona rossa per accam… - periodicodaily : Sistema vaccini: il metodo infallibile per tornare in zona rossa #vaccini -