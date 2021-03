“Zona rossa e vaccini”. L’annuncio del Ministro Speranza (Di domenica 7 marzo 2021) La variante inglese del covid condizionerà la curva del contagio nelle prossime settimane e pare destinata a spingere altre regioni -dopo la Campania- verso la Zona rossa, con misure restrittive per arginare la diffusione del coronavirus. E' il quadro che Roberto Speranza, Ministro della Salute, delinea a Mezz'ora in più. "Sulla base dei dati -dice- mi aspetto che nelle prossime settimane l'impatto di questa variante possa far crescere la curva, mi aspetto regioni che possono andare verso la Zona rossa. Mi aspetto che le ordinanze possano essere ancora di natura restrittiva". "Questo mese è complicato, bisogna dire come stanno le cose. Le varianti del virus hanno prodotto una nuova fase di accelerazione dell'epidemia. Secondo una relazione dell'Iss, la variante inglese ... Leggi su howtodofor (Di domenica 7 marzo 2021) La variante inglese del covid condizionerà la curva del contagio nelle prossime settimane e pare destinata a spingere altre regioni -dopo la Campania- verso la, con misure restrittive per arginare la diffusione del coronavirus. E' il quadro che Robertodella Salute, delinea a Mezz'ora in più. "Sulla base dei dati -dice- mi aspetto che nelle prossime settimane l'impatto di questa variante possa far crescere la curva, mi aspetto regioni che possono andare verso la. Mi aspetto che le ordinanze possano essere ancora di natura restrittiva". "Questo mese è complicato, bisogna dire come stanno le cose. Le varianti del virus hanno prodotto una nuova fase di accelerazione dell'epidemia. Secondo una relazione dell'Iss, la variante inglese ...

