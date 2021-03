Zona rossa e arancione, cosa cambia domani (Di domenica 7 marzo 2021) Cambio di colore delle regioni da domani, lunedì 8 marzo: Campania in Zona rossa, Friuli Venezia Giulia e Veneto in Zona arancione. L’epidemia di coronavirus non frena anzi accelera e la situazione in Italia peggiora con l’indice Rt che sale a 1,06, come evidenzia il report Iss, superando la soglia di 1 dopo 7 settimane. La Lombardia nel frattempo è entrata in Zona arancione rafforzata, come buona parte del Piemonte. L’Emilia Romagna è in Zona arancione, ma la Zona rossa già adottata per le province di Bologna e Modena è destinata ad estendersi anche altre province. Lazio e Liguria rimangono in Zona gialla. Il quadro è complesso: “Dieci regioni e province autonome hanno un Rt ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 marzo 2021) Cambio di colore delle regioni da, lunedì 8 marzo: Campania in, Friuli Venezia Giulia e Veneto in. L’epidemia di coronavirus non frena anzi accelera e la situazione in Italia peggiora con l’indice Rt che sale a 1,06, come evidenzia il report Iss, superando la soglia di 1 dopo 7 settimane. La Lombardia nel frattempo è entrata inrafforzata, come buona parte del Piemonte. L’Emilia Romagna è in, ma lagià adottata per le province di Bologna e Modena è destinata ad estendersi anche altre province. Lazio e Liguria rimangono ingialla. Il quadro è complesso: “Dieci regioni e province autonome hanno un Rt ...

Advertising

AzzolinaLucia : La Campania va in zona rossa. Chi dice che la responsabilità è delle scuole sa che in quella regione sono praticame… - ernestocarbone : Questa è l’autodichiarzione per spostarsi. Di grazia posso sapere cosa hanno scritto le sardine per partire da Bolo… - galeazzobignami : Bologna è zona rossa. Come mai questi soggetti sono andati a Roma? Occupare il Nazereno rientra forse tra le compr… - Toni03890305 : RT @SmordiRita: Lockdown, violate le misure: dalla zona rossa a Roma il sit-in pericoloso dellle Sardine - censore_ : RT @censore_: Nessun zelante tutore dell'ordine ha sanzionato questi idioti per aver contravvenuto a norme anticovid! #santori vive a Bolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Zona rossa e arancione, cosa cambia domani Cambio di colore delle regioni. I controlli della Sardegna, zona bianca, per chi arriva Cambio di colore delle regioni da domani, lunedì 8 marzo: Campania in zona rossa, Friuli Venezia Giulia e Veneto in zona arancione . L'epidemia di coronavirus non frena anzi accelera e la situazione in Italia peggiora con l'indice Rt che sale a 1,06, come evidenzia il ...

Emilia Romagna, i dati preoccupano: ufficiale da lunedì la zona rossa Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato l'ordinanza che istituisce la zona rossa per i comuni della Ausl Romagna, e cioè tutti quelli delle province di Ravenna, Forlì - Cesena, Rimini, territori già ora in arancione scuro fatta eccezione per il Forlivese, anch'esso in ...

Covid, dall'8 marzo in zona rossa le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini Regione Emilia Romagna Perché la provincia di Frosinone è zona rossa e arriveranno più dosi di vaccino anti Covid Indice Rt pari a 1.31, saturazione dei posti letto Covid, tasso di incidenza settimanale oltre i 250 contagi ogni 100 mila abitanti e diffusa presenza di varianti. Per questo Zingaretti ha chiuso la C ...

I fatti più importanti – Venerdì 5 marzo Ecco le notizie più lette della giornata di ieri. Provincia di Frosinone in ZONA ROSSA da lunedì 8 marzo (clicca qui) L’ANALISI – I “terribili” numeri del contagio. La ...

Cambio di colore delle regioni. I controlli della Sardegna,bianca, per chi arriva Cambio di colore delle regioni da domani, lunedì 8 marzo: Campania in, Friuli Venezia Giulia e Veneto inarancione . L'epidemia di coronavirus non frena anzi accelera e la situazione in Italia peggiora con l'indice Rt che sale a 1,06, come evidenzia il ...Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato l'ordinanza che istituisce laper i comuni della Ausl Romagna, e cioè tutti quelli delle province di Ravenna, Forlì - Cesena, Rimini, territori già ora in arancione scuro fatta eccezione per il Forlivese, anch'esso in ...Indice Rt pari a 1.31, saturazione dei posti letto Covid, tasso di incidenza settimanale oltre i 250 contagi ogni 100 mila abitanti e diffusa presenza di varianti. Per questo Zingaretti ha chiuso la C ...Ecco le notizie più lette della giornata di ieri. Provincia di Frosinone in ZONA ROSSA da lunedì 8 marzo (clicca qui) L’ANALISI – I “terribili” numeri del contagio. La ...