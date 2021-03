Yemen, perché l’offensiva Houthi complica i piani di Biden (Di domenica 7 marzo 2021) Nell’ultima settimana il gruppo separatista nordista che nel 2015 ha rovesciato il governo in Yemen, ha lanciato contro il territorio dell’Arabia Saudita un missile Zulfiqar, un Quds-2, 12 droni armati Samad-3 e 14 Qasef-2K. Ventotto attacchi concentrati in realtà in cinque giorni. Nel frattempo hanno rilanciato l’assalto a Marib, città dello Yemen centrale non solo geograficamente. Conquistarla garantirebbe al gruppo ex ribelle (ribelle ormai è improprio, sono diventati de facto amministratori) di allargare ancora il territorio sotto controllo con una fetta importante. Gli attacchi contro i sauditi sono collegati a questa avanzata, perché Riad guida quella che una volta era una coalizione internazionale arabo-sunnita che avrebbe dovuto rapidamente fermare gli Houthi. L’obiettivo non solo è fallito, ma Riad è rimasta ... Leggi su formiche (Di domenica 7 marzo 2021) Nell’ultima settimana il gruppo separatista nordista che nel 2015 ha rovesciato il governo in, ha lanciato contro il territorio dell’Arabia Saudita un missile Zulfiqar, un Quds-2, 12 droni armati Samad-3 e 14 Qasef-2K. Ventotto attacchi concentrati in realtà in cinque giorni. Nel frattempo hanno rilanciato l’assalto a Marib, città dellocentrale non solo geograficamente. Conquistarla garantirebbe al gruppo ex ribelle (ribelle ormai è improprio, sono diventati de facto amministratori) di allargare ancora il territorio sotto controllo con una fetta importante. Gli attacchi contro i sauditi sono collegati a questa avanzata,Riad guida quella che una volta era una coalizione internazionale arabo-sunnita che avrebbe dovuto rapidamente fermare gli. L’obiettivo non solo è fallito, ma Riad è rimasta ...

Advertising

WCOCHISE : RT @loidomemau: Non si può dire che la civiltà non avanza, però, perché in ogni guerra ti uccidono in un modo nuovo. Will Rogers #Yemen - GrandeFenice : @DarkLadyMouse Il perché ha scelto il secondo paese stronzo politicamente parlando , #Yemen la testimonianza. ? - filidifumetto : RT @loidomemau: Non si può dire che la civiltà non avanza, però, perché in ogni guerra ti uccidono in un modo nuovo. Will Rogers #Yemen - dvcaradonna : RT @loidomemau: Non si può dire che la civiltà non avanza, però, perché in ogni guerra ti uccidono in un modo nuovo. Will Rogers #Yemen… - stefighter : RT @loidomemau: Non si può dire che la civiltà non avanza, però, perché in ogni guerra ti uccidono in un modo nuovo. Will Rogers #Yemen… -

Ultime Notizie dalla rete : Yemen perché Khashoggi, Salman e Renzi d'Arabia: uno scandalo legalizzato 'Proprio non capisco perché lo abbia fatto - ha dichiarato Cengiz in un'intervista all' Ansa - ... il 12% di tutte le armi vendute in larga parte utilizzate in Yemen", prosegue ancora l'interrogazione. ...

PREZZO PETROLIO/ E bolla delle materie prime: se il green lo pagano le famiglie Da una settimana ci sono missili che partono dallo Yemen e colpiscono infrastrutture petrolifere ... Ci sono tutti gli ingredienti, liquidità, tensioni geopolitiche e commerciali perché il mercato o la ...

Il mondo nell'era Biden Notizie Geopolitiche 'Proprio non capiscolo abbia fatto - ha dichiarato Cengiz in un'intervista all' Ansa - ... il 12% di tutte le armi vendute in larga parte utilizzate in", prosegue ancora l'interrogazione. ...Da una settimana ci sono missili che partono dalloe colpiscono infrastrutture petrolifere ... Ci sono tutti gli ingredienti, liquidità, tensioni geopolitiche e commercialiil mercato o la ...