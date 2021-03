Willy Peyote, parole pesanti su Francesco Renga: “Ha cag*to sul microfono”. Interviene Ambra Angiolini (Di domenica 7 marzo 2021) Willy Peyote contro tutti. Il rapper, forse pentito di aver portato un brano che il nostro Arturo Bandini ha definito “rapper geriatrico”, ha attaccato diversi colleghi. Dissing da Festival? Pare di sì. Prima ha detto ad Ermal Meta che non si meritava il terzo posto (e il cantautore ha risposto: “Caro @willie Peyote voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due metri di distanza nei camerini e se mi avessi detto di persona queste parole, saresti stato il coraggioso che appari sul palco. Buona fortuna e buona musica”). Poi è arrivato il “turno” di Francesco Renga: “Io credo che Renga, e mi dispiace dirlo perché lui era uno dei rappresentanti della bella vocalità all’italiana, ha cagato sul microfono… o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021)contro tutti. Il rapper, forse pentito di aver portato un brano che il nostro Arturo Bandini ha definito “rapper geriatrico”, ha attaccato diversi colleghi. Dissing da Festival? Pare di sì. Prima ha detto ad Ermal Meta che non si meritava il terzo posto (e il cantautore ha risposto: “Caro @willievoglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due metri di distanza nei camerini e se mi avessi detto di persona queste, saresti stato il coraggioso che appari sul palco. Buona fortuna e buona musica”). Poi è arrivato il “turno” di: “Io credo che, e mi dispiace dirlo perché lui era uno dei rappresentanti della bella vocalità all’italiana, ha cagato sul… o ...

Advertising

rtl1025 : ?? Finalissima di #Sanremo2021, ora sul palco: ?? Willy Peyote ?? ?? Mai dire mai (La locura) ?? #FinalmenteSanremo… - Alessia69406712 : @nomfup Io nel frattempo continuo ad ascoltare il testo di Willy Peyote ridendo! Loop - GFucci58 : RT @_amanodisarmata: Willy Peyote sai quanti cereali sotto marca ti devi mangiare #Sanremo2021 - youwonthateme : RT @indisguise_a: willy peyote rosica come un pazzo perché perché aveva portato la canzone paracula per eccellenza e si era già visto con i… - giulsxhaz : comunque per me è willy peyote non willie non so perché mi sbaglierò per sempre -