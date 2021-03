Willie Peyote sfotte Barbara d’Urso che condivide la sua canzone (ma sbaglia il testo) (Di domenica 7 marzo 2021) Barbara d’Urso ha condiviso un pezzo della canzone di Willie Peyote sbagliando il testo. Il rapper l’ha presa in giro su Instagram e, anche in quel caso, la conduttrice lo ha ricondiviso non capendo la critica che il cantante di Sanremo 2021 le aveva appena rivolto. Willie Peyote sfotte Barbara d’Urso: ecco per quale motivo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 7 marzo 2021)ha condiviso un pezzo delladindo il. Il rapper l’ha presa in giro su Instagram e, anche in quel caso, la conduttrice lo ha ricondiviso non capendo la critica che il cantante di Sanremo 2021 le aveva appena rivolto.: ecco per quale motivo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MetaErmal : Caro @willie_peyote voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due m… - rtl1025 : ??Premio della Critica Mia Martini assegnato dalla Sala Stampa a @willie_peyote! Colapesce-Dimartino secondi, Extra… - civati : Se votate @willie_peyote per una volta vinco qualcosa anche io. Sia detto con amicizia. E stima. #Sanremo2021 - ZGravita : RT @trash_italiano: Ambra commenta il post di Trash Italiano su Willie Peyote. #Sanremo2021 - giorgiansa : Non vorrei che Willie Peyote @willie_peyote finisse 'in tendenza' dopo quello che ha vomitato contro due signori de… -