Willie Peyote ha pessime parole anche per Francesco Renga e Ambra Angiolini risponde

(Di domenica 7 marzo 2021) Dopo la finale di Sanremo 2021ha voglia di parlare e di dire tutto quello che pensa ma leche usa persono. Per luie così dopo avere letto il tweet di Ermal Meta c’è quello dell’ex compagna di. Siamo tutti più suscettibili dopo un anno di pandemia, sarà forseper questo che il modo di porsi dinei confronti dei suoi colleghi lo troviamo di cattivo gusto. Si può dire tutto, si possono criticare gli altri ma che il tutto sia costruttivo e se è possibile con termini che non ledano gli altri, che non insegnino le offese ma il senso critico. L’attacco ad Ermal Meta, le offese a ...

MetaErmal : Caro @willie_peyote voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due m… - rtl1025 : ??Premio della Critica Mia Martini assegnato dalla Sala Stampa a @willie_peyote! Colapesce-Dimartino secondi, Extra… - civati : Se votate @willie_peyote per una volta vinco qualcosa anche io. Sia detto con amicizia. E stima. #Sanremo2021 - _Camilla98_ : @asia2998 @dinorubini @willie_peyote @MetaErmal Vero... evidentemente provano tanta tanta invidia - fab_pitto : @Earthsong1987 @Nemesis15322631 @willie_peyote @HipDem @socgaudenti @delinquentweet @CB_Ignoranza @Toro_News… -

Questa la classifica dal quarto all'ultimo posto: Colapesce Dimartino, Irama,, Annalisa, Madame, Orietta Berti, Arisa, La Rappresentante di Lista, Extraliscio feat. Davide Toffolo, Lo ...Barbara d'Urso ha condiviso un pezzo della canzone disbagliando il testo. Il rapper l'ha presa in giro su Instagram e, anche in quel caso, la conduttrice lo ha ricondiviso non capendo la critica che il cantante di Sanremo 2021 le aveva ...Willie Peyote se la prende poco elegantemente con Ermal Meta e Francesco Renga. Ma le reazioni non tardano ad arrivare.Willie Peyote, senza peli sulla lingua, ha criticato l'esibizione di Francesco Renga. Ma c'è la sua ex, Ambra Angiolini a difenderlo.