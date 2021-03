West Ham United – Leeds United: 8 marzo 2020 ore 20 (Di domenica 7 marzo 2021) I portieri del West Ham Lukasz Fabianski e Darren Randolph sono entrambi infortunati. Randolph ha avuto un problema all’anca lo scorso fine settimana dopo essere entrato per Fabianski, che ha un infortunio al braccio. Il Leeds valuterà Pascal Struijk, che è stato costretto ad abbandonare la sconfitta casalinga contro l’Aston Villa, oltre a diversi giocatori che si stanno avvicinando al ritorno in piena forma. Cosa ci dobbiamo aspettare da West Ham United – Leeds United? A che punto sono le due squadre? Rodrigo, Gaetano Berardi e Ian Poveda hanno giocato tutti per la squadra di sviluppo venerdì, ma Kalvin Phillips è mancato. Il Leeds è molto su e giù al momento – è un po ‘come l’Aston Villa in quanto è difficile da prevedere. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) I portieri delHam Lukasz Fabianski e Darren Randolph sono entrambi infortunati. Randolph ha avuto un problema all’anca lo scorso fine settimana dopo essere entrato per Fabianski, che ha un infortunio al braccio. Ilvaluterà Pascal Struijk, che è stato costretto ad abbandonare la sconfitta casalinga contro l’Aston Villa, oltre a diversi giocatori che si stanno avvicinando al ritorno in piena forma. Cosa ci dobbiamo aspettare daHam? A che punto sono le due squadre? Rodrigo, Gaetano Berardi e Ian Poveda hanno giocato tutti per la squadra di sviluppo venerdì, ma Kalvin Phillips è mancato. Ilè molto su e giù al momento – è un po ‘come l’Aston Villa in quanto è difficile da prevedere. Il ...

Advertising

lola_non_lola : -Kerr: odia il West Ham -Beth: finalmente Beth -Fran: il suo lavoro sporco è vita e sfortunata con la traversa -… - marcogarghe : Il #Fulham in questa stagione di #PL ha battuto Leicester, Everton, Liverpool. Ha fermato sul pareggio Liverpool (4… - tommyaxxzk : @ReadyPlayer1___ Per me non ci va davvero, durissima contro chelsea, west ham, everton ecc. L’unica che può mollare… - infobetting : West Ham-Leeds (lunedì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - Fantacalciok : West Ham – Leeds United: dove vedere la diretta live e risultato -