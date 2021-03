Watch Dogs | Legion | il multiplayer su PC è stato rinviato!

(Di domenica 7 marzo 2021) Tramite un post su Twitter, Ubisoft ha ufficialmente rinviato l’uscita deldisu PC a causa di diversi bug da dover sistemare Vi abbiamo già ampiamente parlato dinella nostra recensione, e siamo davvero curiosi di poterci gettare a capofitto nella modalitàche arriverà nei prossimi giorni, pur essendo giàposticipato. La componente online dell’ultima iterazione della serie, infatti, è prevista per l’uscita su tutte le piattaforme il prossimo 9 marzo, martedì insomma. O almeno così sarebbe dovuto essere, fino a quando Ubisoft non ha ufficialmente ammesso di aver bisogno di più tempo per sistemare alcuni bug davvero gravi e invalidanti che infestano la modalità, ...

Con un annuncio tramite l'account ufficiale Twitter , Ubisoft ha reso noto che la modalità multiplayer diLegion su PC , prevista per il 9 marzo , è stata ora posticipata alla fine del mese. La ragione dietro il rinvi è un problema specifico, sebbene non ancora identificato, che causa problemi ...Ubisoft ha annunciato di aver posticipato a data da destinarsi l'uscita della modalità online della versione di: Legion su PC a causa di un problema tecnico scoperto dal team di sviluppo. Nello specifico, si tratta di un crash del gioco con alcune schede video. Gli sviluppatori hanno quindi deciso ...Tramite un post su Twitter, Ubisoft ha ufficialmente rinviato l'uscita del multiplayer di Watch Dogs: Legion su PC a causa di diversi bug.A causa di alcuni problemi, Ubisoft rinvia l'arrivo della modalità online per la versione per PC di Watch Dogs Legion.