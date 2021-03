«Vorrei rivedere Sordi | Gassman e Villaggio e chiedergli se mangiano | vivono di memoria | cosa fanno»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 marzo 2021) Libero ospita una lunga intervista a Maurizio Costanzo. Tra i temi toccati anche quello della fede. Gli viene chiesto se ne ha. «Mi sono interrogato a lungo.tanto averla, ma non ci riesco. Non sono credente, però non sono nemmeno blasfemo: rispetto chi la fede ce l’ha. È un gran conforto, un aiuto, un rifugio nei momenti cruciali della vita». Sull’Aldilà: «Più si avvicina il momento del distacco, più spero ci sia. Così potreialcune persone a me molto care». E indica chi vorrebbe incontrare di nuovo. «I miei genitori, il mio amico del cuore, Lucio, un geometra. E poi Alberto, Vittorioe Paolo, che ho frequentato fino ai loro ultimi giorni. Mi sento un sopravvissuto, lo dico sul serio». Gli domanderebbe «Se mangiano, sedi ...