Volley | Serie A1 Femminile 2020 2021 | Brescia sorride | Scandicci perde il quarto posto

La regular season della Serie A1 Femminile 2020/2021 è ufficialmente terminata: ecco i risultati degli ultimi tre recuperi. La Bartoccini Fortinfissi Perugia si impone in rimonta per 3-1 (21-25, 25-19, 25-18, 25-7) contro la Delta Despar Trentino nel recupero della quinta giornata di ritorno. La formazione ospite inizia alla grande conquistando il primo set, poi le ragazze di coach Mazzanti crescono di rendimento fino a dominare il quarto parziale che regala loro la vittoria da tre punti. LA CLASSIFICA FINALE DELLA REGULAR SEASON RIVIVI IL LIVE DI FIRENZE-Brescia RIVIVI IL LIVE DI Scandicci-MONZA La Banca Valsabbina Millenium Brescia vince in quattro set (25-20, 20-25, 23-25, 21-25) sul campo de Il Bisonte Firenze nel match valido per la seconda ...

