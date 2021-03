Viviana Parisi | svolta nel giallo di Caronia | “Tutto inscenato” | Il depistaggio

Leggi su improntaunika

(Di domenica 7 marzo 2021) Alessandro Nunziati Una nuova ipotesi getta una luce inedita suldi, molti mesi dopo il ritrovamento dei corpi die del figlio Gioele. Il consulente della famiglia della dj Carmelo Lavorino, come riporta Adnkronos, ha fornito nuovi dettagli in seguito all’ultimo sopralluogo avvenuto nel luogo del ritrovamento, in provincia di Messina. L’ipotesi che Impronta Unika.