Viviana e Gioele, dai nuovi elementi: 'Chiaro tentativo di depistaggio' (Di domenica 7 marzo 2021) Questo il commento di Carmelo Lavorino : " Non abbiamo alcuna risultanza " si legge su Messina Today " non ci sono tracce della signora sul traliccio. Bisogna anche tenere presente che riuscire ad ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 7 marzo 2021) Questo il commento di Carmelo Lavorino : " Non abbiamo alcuna risultanza " si legge su Messina Today " non ci sono tracce della signora sul traliccio. Bisogna anche tenere presente che riuscire ad ...

Advertising

BELLA782357341 : RT @TgrSicilia: I titoli del tg delle 14 #TgRSicilia - La fine di Viviana e Gioele a Caronia. Per i periti della famiglia una messinscena.… - TgrRai : RT @TgrSicilia: I titoli del tg delle 14 #TgRSicilia - La fine di Viviana e Gioele a Caronia. Per i periti della famiglia una messinscena.… - TgrSicilia : I titoli del tg delle 14 #TgRSicilia - La fine di Viviana e Gioele a Caronia. Per i periti della famiglia una messi… -