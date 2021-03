Virtus Francavilla-Ternana: le ultime sulla gara e le probabili formazioni (Di domenica 7 marzo 2021) Virtus Francavilla-Ternana al “Giovanni Paolo II” per la 29a giornata del campionato di Serie C girone C, a partire dalle 15.00. Biancocelesti senza vittoria da sei turni, Ternana lanciatissima verso la Serie B. Tutto quello che c’è da sapere sulla gara. Il momento della Virtus Francavilla La squadra pugliese approccia lo scontro con la capolista dopo la pesante sconfitta patita sul campo della Casertana, dove i tre gol di Cuppone e quello su rigore di Turchetta, hanno spazzato via la formazione di Trocini. La Virtus Francavilla, con 30 punti in classifica dopo aver giocato 27 gare in campionato (7 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte), negli ultimi 6 turni ha arrancato vistosamente, dal momento che i pugliesi hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 marzo 2021)al “Giovanni Paolo II” per la 29a giornata del campionato di Serie C girone C, a partire dalle 15.00. Biancocelesti senza vittoria da sei turni,lanciatissima verso la Serie B. Tutto quello che c’è da sapere. Il momento dellaLa squadra pugliese approccia lo scontro con la capolista dopo la pesante sconfitta patita sul campo della Casertana, dove i tre gol di Cuppone e quello su rigore di Turchetta, hanno spazzato via la formazione di Trocini. La, con 30 punti in classifica dopo aver giocato 27 gare in campionato (7 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte), negli ultimi 6 turni ha arrancato vistosamente, dal momento che i pugliesi hanno ...

