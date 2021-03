Virginia Raggi | ' L' avvio dell' iter poteri speciali a Roma è una vittoria di tutti'

Advertising

virginiaraggi : Ecco la nuova palestra della Scuola Primaria e dell’Infanzia “Raffaello Sanzio” dell’istituto comprensivo Margherit… - virginiaraggi : Si è concluso il percorso partecipato sul Programma Anello Verde. Si tratta di un progetto che ha l’obiettivo di in… - virginiaraggi : A Roma presto aprirà al pubblico una nuova area verde: il Parco archeologico Villa di Faonte. Siamo a Vigne Nuove,… - chiriac_tiberiu : @FedericoDinca @MEF_GOV Siamo tutti con Virginia Raggi! - chiriac_tiberiu : @dellorco85 Virginia Raggi non si tocca! -

Ultime Notizie dalla rete : Virginia Raggi

Fanpage.it

Dopo l'incardinamento si procederà su entrambe le proposte con un unico ciclo di audizioni che coinvolgeranno la sindaca di Roma,, altri esponenti istituzionali di Roma Capitale e ...Così in una nota la sindaca di Roma. Leggi anche > 'Da anni lo chiediamo a gran voce: ora finalmente facciamo un altro passo in avanti, importante, verso il riconoscimento di poteri ...(ANSA) – ROMA, 07 MAR – "Giovedì alla Commissione Affari Costituzionale alla Camera inizieranno i lavori per dotare di poteri speciali Roma, la Capitale degli italiani. È una vittoria di tutti, al di ...Roma, 7 mar. (askanews) - "Giovedì alla Commissione Affari Costituzionale alla Camera inizieranno i lavori per dotare di poteri speciali Roma, la Capitale degli italiani. È una vittoria di tutti, al d ...