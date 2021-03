VIDEO Sci alpino | Marta Bassino festeggia la conquista della Coppa del Mondo di gigante!

Advertising

Eurosport_IT : 4° posto a Jasna = vittoria della Coppa del Mondo di Gigante ???????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Jasna | #Bassino… - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: Tutta l'emozione di Marta ???? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Bassino - davidesartori84 : RT @Eurosport_IT: Tutta l'emozione di Marta ???? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Bassino - Eurosport_IT : Tutta l'emozione di Marta ???? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Bassino - infoitsport : Diretta super-G Saalbach/ Streaming video Rai: Kriechmayr vuole tutto (CdM sci) -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sci

Montagna.tv

(agg Michela Colombo) DIRETTA SUPER - G SAALBACH IN STREAMINGE TV: COME SEGUIRE LA GARA La ...sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ...Caduta pazzesca per l'atleta delloJohan Clarey autore di un volo con tanto di piroetta nella sua ultima discesa nel Super G maschile di Saalbach. Per il francese un 360° davvero favoloso e per sua fortuna nessun danno dopo la ...Petra Vlhova ha vinto il gigante di Jasna, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La slovacca si è imposta sulle nevi di casa battendo la neozelandese Alice Robinson e la statunitense ...(agg Michela Colombo). DIRETTA SUPER-G SAALBACH IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA. La diretta del super-G di Saalbach vedrà la partenza del primo atleta in gara in programma alle ore 10.30 ...