VIDEO Gianmarco Tamberi | argento agli Europei Indoor | 2 35 non basta per battere Nedasekau

(Di domenica 7 marzo 2021)ha conquistato la meda d’nel salto in alto2021 di atletica leggera. Si tratta di un secondo posto un po’ amaro, perché a un certo punto sembrava che l’azzurro avesse in tasca il titolo continentale. Il duello finale con Maksimè stato palpitante. Il bielorusso sfila la corona dal capo dell’azzurro, il quale non riesce a confermarsi Campione d’Europa nonostante un salto di lusso a 2.35 metri. Normalmente con questa misura si vince a livello europeo, non oggi perché l’avversario del ribattezzato Gimbo ha tirato fuori un inatteso 2.37 quando era con le spalle al muro. Di seguito ilcon gli highlights e la sintesi della gara....

Advertising

somerkeygraham : Dai un'occhiata al video di GIANMARCO ONESTINI ??! #TikTok - somerkeygraham : Dai un'occhiata al video di GIANMARCO ONESTINI ??! #TikTok - gianmarco__p : RT @Dulafive: Punizione dal limite, Kulu: 'Vabbè raga non c'è Cristiano, calcio io' Ronaldo: - Milli47167323 : RT @AlbertoFuschi: Diodato, Giallini, D’Amore, Gianmarco Saurino. Gli applausi per lo spettacolo italiano #matildegioli #alessandroamoroso… - afaccrucazzz : @lulls_hs STAVO GUARDANDO UN VIDEO DI GIANMARCO ZAGATO -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Gianmarco

Sky Tg24

... TAMBERI D'ARGENTO! E' bellissima medaglia d'argento perTamberi nella gara del salto in ... (agg Michela Colombo) DIRETTA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2021 STREAMINGTV: COME SEGUIRE LE GARE ......Professor Antonello Santarelli " Accademia di Belle Arti di L'Aquila per la realizzazione del. l'ultimo saluto: Avezzano abbraccia Valeria,, Gian Mauro e Tonino CRONACA Velino, tre ...Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'argento agli europei indoor di atletica leggera in corso a Torun. L'azzurro ha chiuso la prova con la seconda misura di 2.35. L'oro è andato al bielorusso Mak ...Gianmarco Tamberi ha conquistato la medaglia d'argento nel salto in alto agli Europei Indoor 2021 di atletica leggera. Si tratta di un secondo posto un po' amaro, perché a un certo punto sembrava che ...