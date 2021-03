VIDEO Francesco Bagnaia: “Una giornata molto produttiva, un bel passo senza aver provato il time-attack” (Di lunedì 8 marzo 2021) Ha terminato in nona posizione il pilota della Ducati Francesco Bagnaia il secondo giorno di prove sulla pista di Losail (Qatar), sede dei test-pre-stagionali del Mondiale 2021 di MotoGP. Sulla pista qatariana “Pecco” si è concentrato per lo più sulla simulazione del passo gara, avendo buone risposte dalla moto e potendo portare a termine il proprio lavoro, contrariamente a ieri vista la caduta del pilota italiano. Una GP21 che, dunque, è piaciuta oggi a Bagnaia, come sottolineato ai microfoni di Sky Sport: “Sono soddisfatto del nostro lavoro, è stata una giornata produttiva. A differenza di ieri che mi sono concentrato più sul feeling, oggi abbiamo lavorato provando un po’ di cose: alcune mi sono piaciute, altre meno. Comunque sono contento perché, pur non simulando il ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Ha terminato in nona posizione il pilota della Ducatiil secondo giorno di prove sulla pista di Losail (Qatar), sede dei test-pre-stagionali del Mondiale 2021 di MotoGP. Sulla pista qatariana “Pecco” si è concentrato per lo più sulla simulazione delgara, avendo buone risposte dalla moto e potendo portare a termine il proprio lavoro, contrariamente a ieri vista la caduta del pilota italiano. Una GP21 che, dunque, è piaciuta oggi a, come sottolineato ai microfoni di Sky Sport: “Sono soddisfatto del nostro lavoro, è stata una. A differenza di ieri che mi sono concentrato più sul feeling, oggi abbiamo lavorato provando un po’ di cose: alcune mi sono piaciute, altre meno. Comunque sono contento perché, pur non simulando il ...

Advertising

Tg3web : Papa Francesco, in Iraq, ha celebrato la prima messa nella cattedrale caldea di San Giuseppe, a Baghdad. Ma l'event… - mannocchia : lo stadio Franso Hariri di Erbil aspetta l’arrivo di Papa Francesco - vaticannews_it : #7marzo #PapaFrancesco omaggia con un fascio di fiori l'Immacolata Concezione appena entrato nella Cattedrale di Qa… - succoexanax : RT @antonexsant: *Tommaso aiuta Francesco a cercare la penna per rispondere alla sua lettera, poi ritorna in giardino* S 'Come mai questo s… - mikasjeyes : RT @fvnzioniamo: e questo papa francesco lo sa fare? -