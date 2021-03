VIDEO America’s Cup: “La gara da vincere, 170 anni di storia. There Is No Second”. La presentazione di Luna Rossa-NZ (Di domenica 7 marzo 2021) “La gara da vincere. Il più grande trofeo di vela. 170 anni di storia. Siete pronti a volare? There Is No Second”. Gli organizzatori della America’s Cup hanno lanciato il VIDEO di presentazione del match race tra Team New Zealand e Luna Rossa, che da mercoledì 10 marzo metterà in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Si preannuncia grande battaglia nella baia di Auckland, l’equipaggio italiano sogna l’impresa contro i Kiwi e vuole portare la Vecchia Brocca nel Bel Paese per la prima volta nella storia. Il Defender tenterà di mantenere la Coppa America nel Golfo di Hauraki. Di seguito il VIDEO ufficiale della presentazione della competizione ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) “Lada. Il più grande trofeo di vela. 170di. Siete pronti a volare?Is No”. Gli organizzatori dellaCup hanno lanciato ildidel match race tra Team New Zealand e, che da mercoledì 10 marzo metterà in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Si preannuncia grande battaglia nella baia di Auckland, l’equipaggio italiano sogna l’impresa contro i Kiwi e vuole portare la Vecchia Brocca nel Bel Paese per la prima volta nella. Il Defender tenterà di mantenere la Coppa America nel Golfo di Hauraki. Di seguito ilufficiale delladella competizione ...

Advertising

himanshubelwal : @The_Pahadiboy - yourTSdreams : RT @yourTSdreams: ? America's Next Top Trans Season 20, Scene #03 ? ??@korradelrio?? Giovanni Francisco ?? - matildesjt : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - gcuredda : RT @GDF: Da Auckland i saluti dell'atleta delle #FiammeGialle Romano Battisti a bordo di Luna Rossa nell'America's Cup! #NoiconVoi #italrem… - GrainSand_Anja : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO America’s Airbnb vola al debutto sul Nasdaq: il primo giorno vale 100 miliardi Corriere della Sera