Victoria De Angelis, chi è la bassista dei Maneskin (Di domenica 7 marzo 2021) Victoria De Angelis è la bassista del noto gruppo musicale Maneskin. Vent’anni nata a Roma, ha conquistato notorietà grazie alla sua partecipazione, insieme al gruppo, ad X Factor 11, e al suo look trasgressivo e particolare. Nel 2021 con i Maneskin vince il 71° Festival di Sanremo Victoria De Angelis nasce a Roma il 28 aprile del 2000. Di origini danesi, Vic inizia a suonare la chitarra giovanissima a 8 anni, e durante le scuole medie frequenta una scuola di musica, iniziando a suonare il basso a 11-12 anni. Frequenta il liceo scientifico J. F. Kennedy, dove conosce il chitarrista Thomas Raggi; i due nel 2015 fondano, insieme al cantante Damiano David, la band Maneskin, nome che la stessa Victoria sceglie per il gruppo, che si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 marzo 2021)Deè ladel noto gruppo musicale. Vent’anni nata a Roma, ha conquistato notorietà grazie alla sua partecipazione, insieme al gruppo, ad X Factor 11, e al suo look trasgressivo e particolare. Nel 2021 con ivince il 71° Festival di SanremoDenasce a Roma il 28 aprile del 2000. Di origini danesi, Vic inizia a suonare la chitarra giovanissima a 8 anni, e durante le scuole medie frequenta una scuola di musica, iniziando a suonare il basso a 11-12 anni. Frequenta il liceo scientifico J. F. Kennedy, dove conosce il chitarrista Thomas Raggi; i due nel 2015 fondano, insieme al cantante Damiano David, la band, nome che la stessasceglie per il gruppo, che si ...

