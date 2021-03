Via Memoli, lavori ‘scaduti’ ma il cantiere è ancora lì (FOTO) (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Avrebbe dovuto essere rimosso venerdì 5 marzo il cantiere per i sottoservizi che da due settimane invade via Memoli, proprio di fronte all’ingresso dell’Asl. Invece la recinzione è ancora lì, lo squarcio nel terreno è aperto, i grossi cavi sono arrotolati in superficie. Con essi è ancora lì tutto il disagio soprattutto dei residenti, costretti a rinunciare ad una ventina di posti-auto in una zona nevralgica e dalla assoluta densità demografica. Il Comune, al quale la lungaggine dei lavori sarà pur stata comunicata da parte della ditta, potrebbe avvertire quanti vivono in zona circa la data di fine lavori. Presunta. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Avrebbe dovuto essere rimosso venerdì 5 marzo ilper i sottoservizi che da due settimane invade via, proprio di fronte all’ingresso dell’Asl. Invece la recinzione èlì, lo squarcio nel terreno è aperto, i grossi cavi sono arrotolati in superficie. Con essi èlì tutto il disagio soprattutto dei residenti, costretti a rinunciare ad una ventina di posti-auto in una zona nevralgica e dalla assoluta densità demografica. Il Comune, al quale la lungaggine deisarà pur stata comunicata da parte della ditta, potrebbe avvertire quanti vivono in zona circa la data di fine. Presunta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

