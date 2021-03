Verona Milan, sfida le due squadre più sfortunate della Serie A (Di domenica 7 marzo 2021) Verona e Milan sono due squadre più sfortunate della Serie A. Il dato sui i legni centrati dagli uomini di Juric e Pioli Il Milan prova a cancellare il pareggio casalingo contro l’Udinese sul campo del Verona, squadra che condivide con i rossoneri un primato particolarmente sfortunato. Solo Lione e PSG (19 a testa) hanno colpito più pali di Verona e Milan nei Top-5 campionati europei in corso: 16 i legni centrati dalle due squadre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021)sono duepiùA. Il dato sui i legni centrati dagli uomini di Juric e Pioli Ilprova a cancellare il pareggio casalingo contro l’Udinese sul campo del, squadra che condivide con i rossoneri un primato particolarmente sfortunato. Solo Lione e PSG (19 a testa) hanno colpito più pali dinei Top-5 campionati europei in corso: 16 i legni centrati dalle due. Leggi su Calcionews24.com

