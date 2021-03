Verona-Milan, Pioli: “Siamo una squadra, nessun dubbio sui giocatori” (Di domenica 7 marzo 2021) Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Verona-Milan del 'Bentegodi'. Queste le sue dichiarazioni Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 marzo 2021) Stefano, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'TV' al termine didel 'Bentegodi'. Queste le sue dichiarazioni Pianeta

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic appena arrivato a Verona, nell'hotel che ospita il #Milan per stare accanto alla squadra in un momento delicato - AntoVitiello : #Milan, esami in corso per #Rebic per conoscere l'entità del problema fisico che gli farà saltare la partita contro il #Verona - AntoVitiello : #Milan, #Ibrahimovic domani sarà a Verona vicino alla squadra come da programma - gilnar76 : SINTESI E ANALISI DI ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - ninoBertolino : RT @PBPcalcio: Vittoria pesante:perchè contro una squadra ostica come il #Verona di #Juric, perchè giocata con una valanga di assenze pesan… -