Verona-Milan, Pioli: “Leao dia il massimo” | VIDEO (Di domenica 7 marzo 2021) Stefano Pioli, tecnico rossonero, alla vigilia di Verona-Milan ha auspicato che Rafael Leao possa guidare l'attacco con una prestazione convincente Verona-Milan, Pioli: “Leao dia il massimo” VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 marzo 2021) Stefano, tecnico rossonero, alla vigilia diha auspicato che Rafaelpossa guidare l'attacco con una prestazione convincente: “dia ilPianeta

Advertising

AntoVitiello : #Milan, esami in corso per #Rebic per conoscere l'entità del problema fisico che gli farà saltare la partita contro il #Verona - AntoVitiello : #Milan, #Ibrahimovic domani sarà a Verona vicino alla squadra come da programma - SkySport : ULTIM'ORA MILAN ANTE REBIC LASCIA MILANELLO Il croato salterà la sfida con il Verona #SkySport #SerieA #VeronaMilan… - sportli26181512 : Corriere di Verona: 'Tra l'Hellas e il sogno c'è il Milan': 'Tra l'Hellas e il sogno c'è il Milan'.… - Mauro57761043 : @OmniaFootball Roma Genoa 2-0 mayoral Verona Milan 1-1 kessie Napoli Bologna 2-1 mertens -