Verona Milan LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 7 marzo 2021) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Verona e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Bentegodi”, Verona e Milan si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Verona Milan 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Verona Milan 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Allo stadio Bentegodi, ilvalido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “Bentegodi”,si affrontano nelvalido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic appena arrivato a Verona, nell'hotel che ospita il #Milan per stare accanto alla squadra in un momento delicato - AntoVitiello : #Milan, esami in corso per #Rebic per conoscere l'entità del problema fisico che gli farà saltare la partita contro il #Verona - AntoVitiello : #Milan, #Ibrahimovic domani sarà a Verona vicino alla squadra come da programma - parigieddy : RT @emmeemme__: Quà sopra state già facendo il funerale al milan come prima della partita con la roma, come se non potesse vincete col vero… - Fantacalciok : Serie A, Hellas Verona-Milan: le formazioni ufficiali del match -