Verona-Milan 0-2, Pioli: “Abbiamo dimostrato di esserci, ora testa al Manchester” (Di domenica 7 marzo 2021) “Da settembre giochiamo ogni quattro giorni, molte energie spese a livello mentale. Ma Abbiamo dimostrato di esserci, questa è la cosa più importante. Al di là delle assenze siamo una squadra, più forti quando siamo tutti, ma comunque forti con le assenze. Non siamo dei marziani, possiamo anche sbagliare qualche partita. Le difficoltà ci aiuteranno a crescere”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, al termine della vittoria contro il Verona che rilancia la corsa dei rossoneri nella lotta scudetto nonostante diverse assenze. Adesso testa a Manchester in Europa League: “Dalla squadra giovane non si possono pretendere certe cose come la continuità, cerchiamo piuttosto di coprire i difetti che Abbiamo. Consapevoli delle nostre ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) “Da settembre giochiamo ogni quattro giorni, molte energie spese a livello mentale. Madi, questa è la cosa più importante. Al di là delle assenze siamo una squadra, più forti quando siamo tutti, ma comunque forti con le assenze. Non siamo dei marziani, possiamo anche sbagliare qualche partita. Le difficoltà ci aiuteranno a crescere”. Lo ha detto l’allenatore del, Stefano, al termine della vittoria contro ilche rilancia la corsa dei rossoneri nella lotta scudetto nonostante diverse assenze. Adessoin Europa League: “Dalla squadra giovane non si possono pretendere certe cose come la continuità, cerchiamo piuttosto di coprire i difetti che. Consapevoli delle nostre ...

