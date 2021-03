Verona-Milan 0-2, Krunic: “Tante assenze, ma siamo un gruppo forte” (Di domenica 7 marzo 2021) Rade Krunic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan per 0-2 in casa del Verona. Il centrocampista bosniaco, autore dello 0-1 su punizione, ha dichiarato: “Ci mancavano tanti giocatori importanti, ma noi abbiamo fatto vedere ancora una volta che siamo un gruppo forte, una famiglia che riesce a superare le difficoltà”. Infine, ha concluso ringraziando la società, dopo che nei mesi scorsi si era molto parlato di un suo possibile addio: “Devo ringraziare la società che ha avuto fiducia in me. In passato sono stato male mentalmente, non avevo tanta fiducia, ora mi sto riprendendo. Io penso sempre di aiutare la squadra. Conta che abbiamo vinto contro una squadra forte“, ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Radeha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria delper 0-2 in casa del. Il centrocampista bosniaco, autore dello 0-1 su punizione, ha dichiarato: “Ci mancavano tanti giocatori importanti, ma noi abbiamo fatto vedere ancora una volta cheun, una famiglia che riesce a superare le difficoltà”. Infine, ha concluso ringraziando la società, dopo che nei mesi scorsi si era molto parlato di un suo possibile addio: “Devo ringraziare la società che ha avuto fiducia in me. In passato sono stato male mentalmente, non avevo tanta fiducia, ora mi sto riprendendo. Io penso sempre di aiutare la squadra. Conta che abbiamo vinto contro una squadra“, ha concluso. SportFace.

