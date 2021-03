Verona | Juric | «Milan sottovalutato? Mi viene voglia di insultarti»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 7 marzo 2021) Ivanha parlato dopo la netta sconfitta subita contro il: ecco le dichiarazioni del tecnico dela fine gara Ivan, in conferenza stampa, ha parlato della sconfitta subita contro il. Le sue parole. «la partita? Quando mi fai una domanda così midi, è una mancanza di rispetto. Il, in grande difficoltà, ha dimostrato di esserci superiore. E se guardo tutto il campionato dico tanta roba: non mida parlare di sottovalutazione, è come accusare i miei giocatori di aver pensato di essere superiori». Leggi su Calcionews24.com