Vela | Ricci | ' abbiamo contro i più forti marinai del mondo ma non temiamo nessuno'

Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - "abbiamo contro i più forti marinai del mondo ma non abbiamo paura di nessuno perché siamo fortissimi anche noi". Parla Cino Ricci, che all'Adnkronos manda il suo incitamento al team di Luna Rossa a pochi giorni dall'inizio della Coppa America, difesa dai neozelandesi. "Loro -sottolinea Ricci- hanno dimostrato ovunque nel mondo quanto siano marinai, e a bordo hanno tutti atleti veri, mica gente che fa i cento metri o va in montagna, tutta gente da Olimpiadi che viene dalla Vela agonistica. Ma noi non abbiamo paura di nessuno perché anche i nostri sono fortissimi".

