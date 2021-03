Vela: per il dopo Coppa America già aperte le trattative per il prossimo sfidante (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - La sfida finale di Coppa America non è neanche iniziata ma già da tempo i team stano pensando al dopo: finita la trentaseiesima edizione tra Luna Rossa sfidante e Team New Zealand defender non passeranno pochi minuti senza che si compia la liturgia classica, con il gommone del prossimo sfidante a consegnare il plico con la richiesta di ingaggio alla barca dei vincitori ancora in acqua. Da tempo si rincorrono le voci sugli scenari futuri, e l'Adnkronos ne parla con uno dei maggiori conoscitori dell'ambiente e dei gossip relativi, Fabio Colivicchi, editore e direttore di Saily, due libri sulla Vecchia Brocca all'attivo e voce della Vela olimpica per la FederVela. "Ci sono pochi punti fermi ma abbastanza di peso -dice ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - La sfida finale dinon è neanche iniziata ma già da tempo i team stano pensando al: finita la trentaseiesima edizione tra Luna Rossae Team New Zealand defender non passeranno pochi minuti senza che si compia la liturgia classica, con il gommone dela consegnare il plico con la richiesta di ingaggio alla barca dei vincitori ancora in acqua. Da tempo si rincorrono le voci sugli scenari futuri, e l'Adnkronos ne parla con uno dei maggiori conoscitori dell'ambiente e dei gossip relativi, Fabio Colivicchi, editore e direttore di Saily, due libri sulla Vecchia Brocca all'attivo e voce dellaolimpica per la Feder. "Ci sono pochi punti fermi ma abbastanza di peso -dice ...

