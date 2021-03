Vela | finalmente la Coppa America | gara 1 tra tre giorni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - Finirà tra 3un'attesa durata 21 anni per il team italiano di Luna Rossa, dopo il tremendo 5-0 del 2000 sempre contro i neozelandesi nell'allora prima volta di una barca italiana nella regata più antica e iconica del mondo. "L'attesissima1 della 36a partita dell''s Cup inizierà poco dopo le 16:00 (Nzt) di mercoledì 10 marzo, dopo che il governo ha annunciato una riduzione dei livelli di allerta. Con il livello di avviso Covid-19 2 o 1, il programma delle gare rimarrà come pianificato con 2 gare al giorno: mercoledì 10, venerdì 12, sabato 13, domenica 14, lunedì 15 e ogni giorno successivo. Il programma attuale prevede gare ogni giorno fino a quando il Defender Emirates Team New Zealand o il Challenger Luna Rossa Prada Pirelli raggiungono 7 vittorie. Eventuali modifiche a questo ...