Vela: America's Cup, i bookie puntano su New Zealand ma Luna Rossa non è lontana (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - Luna Rossa, fresca vincitrice della Prada Cup, è pronta ad andare all'assalto dell'America's Cup contro i campioni in carica dell'Emirates Team New Zealand, detentori del trofeo e favoriti contro l'imbarcazione italiana. I neozelandesi, infatti, sono avanti rispetto a Luna Rossa per Sisal Matchpoint che propone New Zealand vincente a 1,50, mentre un successo degli italiani si gioca a 2,50. Non si discostano troppo le quote di Snai: New Zealand in trionfo sempre a 1,50, mentre Luna Rossa paga 2,40 la posta giocata. Gli analisti di Stanleybet.it, invece, danno qualche chance in più all'imbarcazione nostrana a 2,05 contro l'1,70 degli avversari. Anche nelle scommesse sul risultato esatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. - (Adnkronos) -, fresca vincitrice della Prada Cup, è pronta ad andare all'assalto dell''s Cup contro i campioni in carica dell'Emirates Team New, detentori del trofeo e favoriti contro l'imbarcazione italiana. I neozelandesi, infatti, sono avanti rispetto aper Sisal Matchpoint che propone Newvincente a 1,50, mentre un successo degli italiani si gioca a 2,50. Non si discostano troppo le quote di Snai: Newin trionfo sempre a 1,50, mentrepaga 2,40 la posta giocata. Gli analisti di Stanleybet.it, invece, danno qualche chance in più all'imbarcazione nostrana a 2,05 contro l'1,70 degli avversari. Anche nelle scommesse sul risultato esatto ...

