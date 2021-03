Varianti Covid Italia, ecco dove sono state segnalate: la situazione regione per regione (Di domenica 7 marzo 2021) L'Iss monitora le mutazioni, soprattutto quelle considerate più preoccupanti: l'inglese, la brasiliana e la sudafricana, che sono ormai diffuse in diverse zone del Paese Leggi su tg24.sky (Di domenica 7 marzo 2021) L'Iss monitora le mutazioni, soprattutto quelle considerate più preoccupanti: l'inglese, la brasiliana e la sudafricana, cheormai diffuse in diverse zone del Paese

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, allarme varianti: il Cts chiede di innalzare le misure | Dal Viminale arriva la stretta sulla movida #Covid… - Agenzia_Ansa : L'epidemia di Covid-19, secondo il Cnr, si trova ora in una fase di aumento di tipo esponenziale, con un tempo di r… - ladyonorato : @borghi_claudio @rosaroccaforte @MattSDPell @EduardoNagetto @FmMosca E si risolverebbe a prescindere dalle varianti… - henrirousseau12 : RT @SkyTG24: Varianti Covid Italia, ecco dove sono state segnalate: la situazione regione per regione - SkyTG24 : Varianti Covid Italia, ecco dove sono state segnalate: la situazione regione per regione -