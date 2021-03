Vaccino | Speranza “Numero crescerà | entro estate tutti potranno farlo”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Anche in questo mese la vaccinazione accelererà in maniera significativa. Stiamo andando sopra le 180mila vaccinazioni al giorno, e a marzo riceveremo dalle compagnie farmaceutiche più dosi e accelereremo ancora”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, ospite a “Mezz'ora in più” su Rai3. “Ci sono nuove evidenze scientifiche che dimostrano che anche il nuovodi Astrazeneca può essere utilizzato su tutte le fasce generazionali, ha aggiunto, confermando il via libera per l'utilizzo delAstrazeneca anche sugli over 65. “Abbiamo ricevuto in queste ore un parere dal Consiglio Superiore della Sanita e da domani al massimo dopodomani ci sarà una circolare del ministero che va in questa direzione. Questo ci aiuta, perchè avere un pieno utilizzo di tre vaccini ci permette di procedere in maniera ...