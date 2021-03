Vaccino | Speranza | Il prossimo trimestre sarà decisivo

Leggi su agi

(Di domenica 7 marzo 2021) AGI - "Per il, il". Lo ha detto il ministro della Salute Robertoa In Mezz'ora in più su Rai3. "Abbiamo già oltre 5 mln di vaccinati. Il mio obiettivo è arrivare a far sì che entro l'estate tutti gli italiani che vogliono vaccinarsi, possano avere avuto la somministrazione". "Se ci sono più persone che si contagiano è evidente che la curva tende a salire. Sulla varianti dico che gli studi sono in corso, la scienza non ha bacchetta magica. Oltre alla variante inglese c'è anche quella brasiliana, in percentuale più bassa e anche la sudafricana. Dobbiamo studiare e approfondire. Le varianti sono presenti e sono una nuova sfida ma dobbiamo proseguire con misure molto rigorose monitorando l'andamento della curva", ha aggiunto. Lockdown? ...