Vaccino covid Lazio, prenotazioni: stop per chi ha 65 anni (Di domenica 7 marzo 2021) stop alla prenotazione del Vaccino covid nel Lazio per i cittadini di 64 e 65 anni. “Sono temporaneamente sospese le prenotazioni online per gli anni 65 e 64 ovvero i nati nel 1956 e 1957, poiché è imminente la nuova circolare del Ministero della Salute che dovrebbe ampliare la fascia di età per la somministrazione del Vaccino Astrazeneca”, rende noto l’Unità di Crisi covid-19 della Regione Lazio. “Da fonti ufficiali abbiamo appreso che nelle prossime ore sarà emanata la nuova circolare e per questo motivo si è deciso di sospendere provvisoriamente le prenotazioni affinché vi sia un pieno allineamento con le indicazioni nazionali. I nati negli anni 1956 e 1957 possono comunque ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 marzo 2021)alla prenotazione delnelper i cittadini di 64 e 65. “Sono temporaneamente sospese leonline per gli65 e 64 ovvero i nati nel 1956 e 1957, poiché è imminente la nuova circolare del Ministero della Salute che dovrebbe ampliare la fascia di età per la somministrazione delAstrazeneca”, rende noto l’Unità di Crisi-19 della Regione. “Da fonti ufficiali abbiamo appreso che nelle prossime ore sarà emanata la nuova circolare e per questo motivo si è deciso di sospendere provvisoriamente leaffinché vi sia un pieno allineamento con le indicazioni nazionali. I nati negli1956 e 1957 possono comunque ...

